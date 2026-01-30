Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve o günden bu yana yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatta tutunmaya çalışan ünlü sanatçı, bu akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

FATİH ÜREK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

59 yaşındaki ünlü sanatçı, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda ağır bir kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve damarlarında ciddi tıkanıklık tespit edilen Ürek, acil olarak ameliyata alınmıştı.

Operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine sevk edilen sanatçıdan gelecek iyi bir haber için sevenleri aylardır dua ediyordu.

EKİM AYINDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Tedavi gördüğü özel hastanenin başhekimliği tarafından yapılan son açıklamada, sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Ancak bugün (30 Ocak 2026) akşam saatlerinde Fatih Ürek'in kalbinin daha fazla dayanamadığı ve gelişen çoklu organ yetmezliği sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastaneden yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek, 15 Ekim tarihinden bu yana sürdürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kalp yetmezliğine bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz."

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966, Erzurum doğumlu Fatih Ürek fantezi ve pop müzik sanatçısıdır. 1993 yılından bu yana müzisyen, şarkıcı, tiyatrocu, oyuncu, sunucu kimlikleri ve başarıları ile Türk halkının gönlünde taht kurmuştur. Türk şarkıcı ve tiyatrocu, müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

1 yaşında ailesi ve kızkardeşi ile birlikte Bursa’ya yerleşen sanatçı, eğitim ve öğretimine burada devam etti. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Ancak öğretimine tiyatrodan devam etmedi.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek İstanbul'a taşındı.

İlk albümü 1993 yılında yayınlayan sanatçı, 1995 yılında çıkardığı albümü ile pop şarkılarının yanı sırasında Klasik Türk Müziği ile ilgili çalışmalar yaptı. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaşı canlandırdı.

Ruhsar, Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Jet Sosyete, Menajerimi Ara gibi dizi ve film projelerinde yer almıştır.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından listelere giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir.

31 yıllık müzik kariyerinin yanı sıra, 2011 yılında bir reklam filminde oynadı. Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Sonrasında Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.