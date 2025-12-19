MAGAZİN

Fatih Ürek öldü, yaşıyor mu, son durumu ne? Canlı yayında üzen haberi alınca yıkıldılar

Ekim ayında evinde rahatsızlanarak kalbi duran Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili üzen haber geldi. Gel Konuşalım yayınında haberi alan sunucular şok yaşadı. Fatih Ürek öldü, yaşıyor mu, son durumu ne?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek 15 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ürek, o günden beri yoğun bakımda tedavi görüyor. Kalbinin yaklaşık 20 dakika durduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü belirtilen sanatçının sağlık durumu hakkında üzen haber geldi.

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda olan Fatih Ürek, bitkisel hayata girdi.

Gel Konuşalım programında Ece Erken üzen haberi alınca yıkıldı ve şok yaşadı. Nur Tuğba Namlı Erken'in tavrı sırasında Fatih Ürek'in hayatını kaybettiğini sandı. Erken ise hemen konuşarak "Son dakika gelen haberi paylaşıyorum; bitkisel hayata geçmiş" dedi.

Nur Tuğba Namlı konuşmakta zorlanırken "Ne söylesek boş" dedi.

BEDENİNDE YARALAR OLUŞTU

Özlem Gürses Fatih Ürek hakkında son olarak; yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda olan Fatih Ürek’in kısa süreli gözünü açıp kapattığı ancak uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğunu söylemişti.

Fatih Ürek
