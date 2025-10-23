Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Kalp krizi geçirdi, günlerdir uyutuluyor...

Fatih Ürek sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

FATİH ÜREK SON DURUMU

Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. Günlerdir uyutulan Fatih ürek'in kalbi iyi olsa da beyninde hasar olabileceği gündemdeydi.

Ürek'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmesine dair zayıflama iğnesi iddiaları gündeme gelmişti. Ürek'in menajeri Mert Siliv ''Değerli sanatçımız Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir. Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır'' demişti.