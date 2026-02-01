MAGAZİN

Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlanıyor! Kardeşe acı veda

Fatih Ürek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreninde ailesi ve sevenleri hazır bulunurken, kardeşinin acı vedası yürekleri dağladı.

107 gündür yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Fatih Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimden gelen acı haber, sevenlerini ve sanat camiasını derin üzüntüye boğdu. Ürek bugün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlanıyor! Kardeşe acı veda 1

Fatih Ürek'in ailesi ve dostlarının olduğu cenazede Petek Dinçöz, Demet Akalın, Alişan, Deniz Seki, Yonca Evcimik, Yeliz, Özlem Yıldız gibi ünlü isimler erkenden camiye geldi.

Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlanıyor! Kardeşe acı veda 2

Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlanırken ablası da gözyaşlarına boğuldu. Yonca Evcimik ise arkadaşının resmine bakarken zor anlar yaşadı.

Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlanıyor! Kardeşe acı veda 3

Petek Dinçöz ise "Acı bir gün benim çocukluğumu bilir söyleyecek bir şey yok" dedi.

Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlanıyor! Kardeşe acı veda 4

VASİYETİ GÜNDEME GELDİ

Fatih Ürek, 2 yıl önce katıldığı bir programda vasiyeti hakkında "Bir vakıf kurmak istiyorum, adımı taşıyan bir okul yaptırmak en büyük dileğim. Okullarımıza ihtiyacımız var. Çocukları görünce çok duygulanıyorum. Yaşım geçti, belki de ondan..." demişti. Ürek, vasiyetinin zaman zaman değiştiğini ancak okul kurma arzusunun hiç değişmediğini ifade etmişti.

Fatih Ürek
