Kelly Brook: "Mükemmel olmak zorunda değilim"

46 yaşındaki model Kelly Brook, Next markası için hazırladığı yeni iç çamaşırı koleksiyonunun tanıtım kampanyasında objektif karşısına geçti. Ünlü isim, dantel detaylı tasarımlarla verdiği pozların ardından iç çamaşırına bakışını da samimi sözlerle anlattı.

Koleksiyonun tanıtım çekimlerinde birbirinden farklı dantel detaylı sütyen ve külot takımlarıyla kamera karşısına geçen Brook, kampanyanın en dikkat çeken ismi oldu.



Kampanya videosunda iç çamaşırına dair düşüncelerini paylaşan Kelly Brook şu ifadeleri kullandı:

"Benim için iç çamaşırı hiçbir zaman mükemmellik anlamına gelmedi. Kendine güvenmek, bedenini olduğu gibi kucaklamak ve onun içinde harika hissetmek demek. Feminen, güç veren, zahmetsiz ve tamamen sana ait bir his."



"BENİ RAHATSIZ ETMİYOR"

Ünlü model, kampanyadan kareleri Instagram hesabında da paylaşarak, "Hâlâ bunu tüm ihtişamımla yapabiliyor olmama inanamıyorum." notunu düştü.

Uzun yıllar modellik yaptığı için insanların sürekli fiziğine odaklandığını söyleyen Kelly Brook, bunun zaman zaman yanlış bir algı yarattığını belirtti.



Model "İç çamaşırı ve mayo modelliği yaptığım için insanlar hep bedenime bakıyor. Bu yüzden sürekli seksi olmaya hazır biri olduğumu düşünüyorlar ama gerçek hiç de öyle değil. Ben bahçemde çizmelerimle vakit geçirmeyi tercih ederim. Bu durum beni rahatsız etmiyor, hatta oldukça komik geliyor çünkü gerçek kişiliğim bunun tam tersi." ifadelerini kullandı.