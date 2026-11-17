Dizi sektöründe yaşanan kriz sürüyor. 19 dizinin yayınlandığı televizyon kanalları şu günlerde reklam pastasında yaşanan tarihi düşüş nedeniyle zor günler geçiriyor.

Ömür Usta gibi 7 reyting alan fenomen diziler bile maliyetini karşılamayıp zarar ederken krize çözüm bulmak için kanallar ve yapımcılar arayışa girmişti. Öne çıkan seçenekler arasında dizi sürelerinin kısaltılması ve 140 dakikadan 110 dakikaya inmesiydi.

UZLAŞMAYA VARILAMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi süreleri kısalırsa son reklam kuşağına gerek kalmayacak, diziler 23.20 gibi bitecek, ikinci ekip çalıştırılmayacak ve maliyet biraz olsun azalacaktı. Ancak bu konuda uzlaşma sağlanamadı.

Başta tv8 olmak üzere format yayınlayan kanallar yayınlarını dizilerle aynı saatte bitirmeyi kabul etmedi. Bu da dizi sürelerinin kısalması planının şimdilik rafa kalkmasına neden oldu.

OYUNCULAR İNDİRİM YAPIYOR

Öte yandan dizi sektöründe kanalların isteği üzerine yapımcılar dizilerin bölüm maliyetlerini düşürmek için başta oyuncu ücretlerinden olmak üzere ekiplerinden yüzde 10 ila yüzde 30 arasında indirim istemeye devam ediyor. İndirim taleplerinin büyük oranda kabul edildiği öğrenildi.