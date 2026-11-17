Şarkıcı Dilber Ay 2019 yılında, 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. Eşi İbrahim Karakaş uzun süre yas tuttuğunu dile getirmişti.

61 yaşındaki Karakaş, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile tanıştı ve "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" diyerek adeta aşkını haykırdı.

İbrahim Karakaş'ın bu açıklamaları sonrası evlilik iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu süreçte Dilber Ay'ın kızı ile karşı karşıya kalan İbrahim Karakaş aslında resmi nikahlı bir birlikteliğinin olmadığı imam nikahlı olduklarını açıkladı.

İbrahim Karakaş şimdi de Müge Zopun ile canlı yayında nişanlandı. Yüzüklerin takılmasının ardından barkovizyonda Dilber Ay’ın fotoğrafı yer aldı. Çift, sanatçının “Tavukları Pişirmişem” şarkısıyla eğlendi.

TEPKİ ÇEKTİ

Sana Değer programında yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada; 'Rezillik diz boyu', 'Bir de kadının şarkısını çalmışlar', 'Vah gidene' gibi yorumlar yapıldı.