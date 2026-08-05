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Fenomen Alya Vural'a maymun saldırdı! Zor anlar

Sosyal medya fenomeni Alya Vural Tayland'a gitti. Turistik gezi sırasında bir maymunun saldırısına uğrayan fenomen isim, belinden yaralandığı anları ve oluşan ısırık izlerini paylaşınca takipçilerini şaşkına çevirdi.

Fenomen Alya Vural'a maymun saldırdı! Zor anlar

Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Alya Vural, bu kez tatil pozlarıyla değil yaşadığı talihsiz olayla gündemde. Son dönemde hakkında yakalama kararı olmasıyla gündeme gelen fenomen Tayland'da vakit geçiriyor.

Tayland'da turistik gezi sırasında maymunların bulunduğu bölgede dolaşan Vural, bir maymunun saldırısına uğradı. Görüntülerde maymunun Vural'ın bel bölgesini ısırdığı, fenomen ismin ise büyük panikle uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Fenomen Alya Vural a maymun saldırdı! Zor anlar 1

Saldırının ardından kollarında ve belinde oluşan ısırıkları takipçileriyle paylaşan Alya Vura'ın paylaşımları yoğun ilgi gördü.
Fenomen Alya Vural a maymun saldırdı! Zor anlar 2

Peş peşe tatil fotoğraflarını paylaşan fenomene "Geçmiş olsun" yorumları yağdı.

Tayland'ın bazı turistik bölgelerinde maymunların turistleri ısırması veya tırmalaması zaman zaman görülen bir durum. Özellikle makakların insanlara alıştığı ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda risk artabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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