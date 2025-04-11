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Fenomen dizi Uzak Şehir'in kamera arkası görüntülerini yayınlandı! Başrol Kuzey Gezer isyan etti

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Dizinin her sahnesi sosyal medyada gündem olurken kamera arkası görüntüleri yayınlandığı. Dizinin minik yıldızı Cihan Deniz isyan etti.

Fenomen dizi Uzak Şehir'in kamera arkası görüntülerini yayınlandı! Başrol Kuzey Gezer isyan etti
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan Uzak Şehir dizisi yeni sezonda ses getiren projelerden biri oldu.

Uzak Şehir yeni bölümde Cihan’ın ölüp ölmeyeceği merak konusu olurken, diziye dair spoiler sosyal medyada paylaşıldı.

uzak şehir

İSYAN ETTİ

Uzak Şehir dizisinin gelecek bölümlerde yayınlanacak olan görüntülerinin sosyal platformlara sızdırılmasına karşılık Kuzey Gezer, isyan ederek kızdı.

Gezer, ailesinin yönettiği Instagram hesabından bir açıklama yayınladı ve; 'Saatlerimizi verdiğimiz emek harcadığımız bir işe sizlerden de saygı bekliyorum. Düşünsenize sizin yaptığınız işlere biri gelip saygısızlık yapsa ne hissedersiniz? Kamera önü kamera arkası en az 400 kişinin emeğini yok saymak ne kadar adaletli? Lütfen bana iletin paylaşan sayfaları tek tek engellemek istiyorum' ifadelerini kullandı.

KUZEY 2

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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