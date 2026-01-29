MAGAZİN

Fenomen dizide istenmemişti! Hayal Köseoğlu sokakta pankart açıp seslendi

Son olarak Show Tv'nin fenomen dizisi Bahar'da rol alan ancak hayat verdiği 'Maral' karakteriyle seyirci tarafından bir türlü istenmeyen Hayal Köseoğlu dizisinin final yapmasının ardından dinlenmeye geçti. Köseoğlu, şimdi de sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı Show Tv'nin fenomen dizisinde hayat verdiği 'Maral' karakteriyle eleştirilerin hedefi olan Hayal Köseoğlu dizinin final yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti.

Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

1 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Köseoğlu, mesleki çağrısının çözümünü pankart açmakta buldu.

Üzerinde şu ifadelerin yer aldığı pankartla objektif karşısına geçen oyuncu, "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza’m var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!" mesajını paylaştı.

Paylaşımıyla hem mesleki özlemini hem de sektöre yönelik bir mesaj veren oyuncunun bu çıkışı, meslektaşları Cemal Hünal, Elit Andaç Çam ve Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak gibi isimler kayıtsız kalmayarak yorum yaptı.

