Evrim Akın Ev Gezmesi programından sessiz sedasız çıkarıldı! Yerine bakın kim getirildi

2007 - 2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Dizinin çekildiği yıllarda küçük bir çocuk olan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söylemişti.

Asena Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında payı olduğunu dile getirerek 'Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar' demişti.

Yaşananların ardından avukatları aracılığı ile açıklama yapan Evrim Akın 'Bu algı operasyonu gerçekten çok sinirimizi bozdu. İnanın oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum' diyerek iddiaları yalanlamıştı.

SESSİZ SEDASIZ ÇIKARILDI

Ancak Kanal D, Evrim Akın için kararını verdi. Akın, yıllardır sunduğu ‘Ev Gezmesi’ programından sessiz sedasız çıkarıldı. Evrim Akın yerine, muhabir Asiye Acar getirildi.