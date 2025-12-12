MAGAZİN

Nilsu Berfin Aktaş, ATV dizisi için el sıkıştı: Liliyar oyuncuları gündemde

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Liliyar'ın başrol oyuncusu sonunda belli oldu. Nilsu Berfin Aktaş, dizide önemli bir karakteri canlandıracak. Aktaş bugün sevgilisi Tolga Aykut'un gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti.

ATV, yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kanalın Liliyar adını taşıyan yeni dizisi, şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Baba Yapım imzası taşıyan dizinin kadrosu, birbirinden ünlü isimlerle dolu.

LİLİYAR OYUNCU KADROSU

Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Deniz Uğur, Sarp Bozkurt, Lara Aslan, Taha Baran Özbek, Türkü Turan, Selin Işık, Özlem Başkaya, Fatih Doğan ve Timur Ölk'ün yer aldığı kadroya, son olarak genç ve yetenekli oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da katıldı.

Başrol için daha önce Sıla Türkoğlu'na teklif götürüldüğü ancak olumlu yanıt alınamadığı biliniyordu. Yapımcılar, uzun süren arayışların ardından Nilsu Berfin Aktaş'ta karar kıldı. Aktaş'ın canlandıracağı karakter hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, dizide önemli bir role sahip olacağı belirtiliyor.

LİLİYAR NE ZAMAN?

Çekim hazırlıkları hızla devam eden 'Liliyar'ın, 2026'nın ilk aylarında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin Ocak ayının ikinci haftasında yayın hayatına başlayabileceği konuşuluyor. Dizi severler, zengin oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle 'Liliyar'ın yayın tarihini sabırsızlıkla bekliyor.

