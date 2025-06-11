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Ferdi Kadıoğlu baba oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu! Ferdi Kadıoğlu evli mi?

Türk futbolunun parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu özel hayatıyla gündeme geldi. Brighton’da forma giyen milli futbolcu baba olacağının müjdesini verdi. Sosyal medyada 'Ferdi Kadıoğlu evli mi?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Ferdi Kadıoğlu baba oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu! Ferdi Kadıoğlu evli mi?
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz yıl, Fenerbahçe'den Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, şimdilerde babalık heyecanı yaşıyor.

MÜJDELİ HABERİ DUYURDU

23 Mart'ta Hollandalı güzellik uzmanı olan sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi eden genç futbolcu, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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"YENİ BÖLÜM İÇİN HEYECANLIYIM"

Çift; müjdeli haberi, Karayipler'de bulunan Turks ve Caicos Adaları'ndan verdi.
Ferdi Kadıoğlu "Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım" ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu'nun bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ferdi Kadıoğlu, evlenme teklifi ettiği anları; "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla yayımlamıştı.

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Bu sezon, ağır bir sakatlık geçiren milli yıldız, takımıyla 13 maça çıkarken 3 gol attı.

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Futbola, Hollanda'da başlayan Ferdi Kadıoğlu, 2018'de Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

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Ferdi Kadıoğlu
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