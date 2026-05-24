Ferhat Göçer'den Ömür Gedik açıklaması: Bilmem kaç milyon dolarlık Boğaz’a nazır villayı barınağa dönüştürdü

Şarkıcı Ferhat Göçer, 18 yıllık sevgilisi Ömür Gedik ile ayrılmalarından sonra yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, katıldığı bir programda özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

"Evde ikinci sınıf insan muamelesi gördüm" diyen Göçer şunları söyleyerek gündem oldu:

"Sokakta bir keçi bulmuşlar. Tutturdu, keçiyi de eve alacağım diye. Bahçe var orada nasıl olsa. Bilmem kaç milyon dolarlık Boğaz’a nazır villayı hayvan barınağına dönüştürmüş vaziyetteyiz."

GEDİK: 30 KEDİYİ ALIP KENDİ EVİME GİTTİM

Ömür Gedik, daha önce yaptığı açıklamada ayrılığın sebebi olarak kedilerini işaret etmişti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 4 katlı lüks villası olay oldu! Herkes hayran kaldı

Gedik, ayrılık sonrası 30 kedisini alıp kendi evine geçtiğini söyleyerek, “Ferhat ile son ayrılığımızın sebebi kedilerdir. Evde yaşlı ve dışarı çıkmaması gereken kedilerim vardı. Ferhat dışarı çıkmalarını istedi, tartıştık. Ben de ‘gidiyorum’ dedim ve 30 kediyi alıp kendi evime gittim.” dedi.