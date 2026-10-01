Ferhat Göçer fon gündemine sessiz kalmadı: "Ponzi, Titan, saadet zinciri..."

Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak BDDK, Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verdi.

Sosyal medyada da fon skandalı konuşuluyor. Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer de bu konuda sessiz kalmadı.

"YILLARIMIZ GİTTİ"

"Gençliğimi geri verseler…" diyerek söze başlayan Ferhat Göçer şu ifadeleri kullandı:

"Yok doktorluk yok şarkıcılık, eşek gibi çalışıp her krizde kuşa dönen paramın yasını tutmak yerine… Ponzi, Titan, saadet zinciri cart curt 28 yaşında yat alıp… Yastayım evet… Çok sevdiğim ülkeme üzülüyorum… Yıllarımız gitti… Gençliğimiz de hayatımız da bir daha geri gelmeyecek… Kastelli’den Terra’ya… Neler gördük… Akıllanmıyoruz… En üstten en alta… En sağdan en sola… En Türk’ten en Kürt’e… birlikte dürüstçe. Hak yemeden… Empati ile… Birbirini kazıklamadan… Sevgi ile arınarak bu bataklıktan kurtaramazsak kendimizi… Yanarız…"

Ferhat Göçer'in bu paylaşımı defalarca kez paylaşıldı, X'te bin kez retweet edilen paylaşım neredeyse 1 milyon görüntülenme de aldı.

