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Jim Carrey ve Min Ah gizlice evlendi! "Muhteşem yol arkadaşım"

Hollywood'un ünlü yıldızı Jim Carrey, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Min Ah ile Los Angeles'ta düzenlenen küçük ve özel bir törenle evlendi.

Jim Carrey ve Min Ah gizlice evlendi! "Muhteşem yol arkadaşım"

Jim Carrey'den hayranlarını şaşırtan bir haber geldi. 64 yaşındaki ünlü oyuncunun, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu ve sanatçı Min Ah ile gizlice evlendiği iddia edildi.

TMZ'nin haberine göre çift, Los Angeles'ta yalnızca yakın çevrelerinin katıldığı küçük ve özel bir törenle dünyaevine girdi.

Jim Carrey ve Min Ah gizlice evlendi! "Muhteşem yol arkadaşım" 1

AŞKLARINI KAMERALARDAN UZAK YAŞIYORLARDI

Los Angeles'ta yaşayan oyuncu ve sanatçı Min Ah, Minzi adıyla da biliniyor. Çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Jim Carrey ve Min Ah gizlice evlendi! "Muhteşem yol arkadaşım" 2

Jim Carrey, törende kendisine verilen onur ödülünün ardından yaptığı konuşmada Min Ah'a da seslenerek onu "muhteşem yol arkadaşım" sözleriyle tanımladı ve "Seni seviyorum Min Ah" dedi.

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Jim Carrey
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