Güllü davası bugün! Tuğyan Ülkem Gülter için istenen ceza ne?

Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada yargı sürecine bugün başlanıyor.

Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada yaşanacaklar merak ediliyor.

Sanık sandalyesinde, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter bulunuyor. Güllü'nün kızı 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, arkadaşı Sultan Nur Ulu ise 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.



GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDAN AÇIKLAMA

Duruşma öncesi takipçilerine ve annesinin sevenlerine Tuğberk Yağız Gülter, adalet arayışında yalnız kalmak istemediğini belirtti. Gülter paylaşımında "Duruşmadan bir gün önce buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Annemin tüm sevenlerinden ve bu süreçte yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Yarınki duruşmada annemin adına beni, annemi yalnız bırakmamaları için herkesi oraya bekliyorum, davet ediyorum. Lütfen buyurun gelin, annemin adına adaleti birlikte arayalım" dedi.