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Ferit Kaya 99. Gazi Koşusu'na eşi Yasemin Ceren ile geldi! Uzak Şehir'in yıldızının eşine beğeni yağdı

Türk atçılığının en köklü ve prestijli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 99. kez heyecan dolu anlara sahne olacak. 99. Gazi Koşusu'na ünlü isimler de akın etti. Uzak Şehir dizisinde Demir Baybars rolüyle dikkat çeken Ferit Kaya ve eşi Yasemin Ceren Gazi Koşusu'nda ilgiyle karşılandı.

Ferit Kaya 99. Gazi Koşusu'na eşi Yasemin Ceren ile geldi! Uzak Şehir'in yıldızının eşine beğeni yağdı
Kubra Akalın

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Gazi Koşusu'na bu yıl da ilgi yoğun. Yurt içi ve yurt dışından binlerce katılımcının katıldığı 99. Gazi Koşusu ilgiyle takip ediliyor.

29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17:15'te start alacak yarışa ünlü isimler de akın etti.

Son dönemde reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde Demir rolüne hayat veren Ferit Kaya eşi Yasemin Ceren ile İstanbul Veliefendi Hipodromu'na geldi.

Yoğun ilginin olduğu oyuncu kadar eşi de dikkat çekti. Yasemin Ceren'in sade tarzı sosyal medyada da beğeni aldı.

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MAKEDON GÖÇMENİ EŞE BEĞENİ YAĞDI

Yasemin Ceren Topçu ile 14 Eylül 2024’te evlenen Kaya düğünü Diyarbakır’da yapmıştı. Başarılı oyuncu eşiyle ilişkisine dair şunları söylemişti:

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"Herkesin farklı bir geçmişi, farklı bir kültürü olabilir ama bu durum hislerin evrenselliğini değiştirmiyor. Mesela, ben ve eşim birbirimizden çok farklı yerlerden geliyoruz. O, Makedon göçmeni bir İstanbullu ben ise Diyarbakırlıyım. Aşk, gerçekten de iki insanı buluşturuyor ve kültür, coğrafya fark etmiyor. Sonuçta, hisler her yerde aynı."

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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