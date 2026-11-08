Kanye West'in eşi Bianca Censori, minicik şortuyla alışverişte...

Giydiği her kıyafetle adından söz ettiren Kanye West'in eşi Bianca Censori, Los Angeles'ta çıktığı alışveriş turunda yine tüm bakışları üzerine çekti.

Censori, bronz renkli, oldukça kısa bir şort ve ön kısmı fermuarlı, aynı renkte bir üst tercih etti. Ünlü isim, kombinini yılan derisi detaylarına sahip diz üstü şeffaf çizmelerle tamamladı.

Ortadan ayırdığı kahverengi saçlarını hafif dalgalar halinde omuzlarından aşağı bırakan Censori, gündüz gezisinde çanta taşımamayı tercih etti. Alışveriş boyunca yalnızca cep telefonunu yanında tuttu.

Kombinleriyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Bianca Censori alışveriş tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı ve markette tüm dikkatleri üzerine çekti.



2022 yılında Kanye West ile evlenen Censori, alışverişin ardından eşiyle birlikte Batı Hollywood'un ünlü mekânlarından Chateau Marmont'ta öğle yemeği yedi.