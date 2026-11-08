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Kanye West'in eşi Bianca Censori, minicik şortuyla alışverişte...

Kanye West'in eşi Bianca Censori, Los Angeles'ta market alışverişi yaparken tercih ettiği cesur kıyafetlerle objektiflere yansıdı. Bronz renkli, oldukça kısa şortuyla dikkat çeken 31 yaşındaki mimar, tarzıyla yine gündem oldu.

Kanye West'in eşi Bianca Censori, minicik şortuyla alışverişte...
Nebahat Kübra Akalın

Giydiği her kıyafetle adından söz ettiren Kanye West'in eşi Bianca Censori, Los Angeles'ta çıktığı alışveriş turunda yine tüm bakışları üzerine çekti.

Censori, bronz renkli, oldukça kısa bir şort ve ön kısmı fermuarlı, aynı renkte bir üst tercih etti. Ünlü isim, kombinini yılan derisi detaylarına sahip diz üstü şeffaf çizmelerle tamamladı.

Kanye West in eşi Bianca Censori, minicik şortuyla alışverişte... 1

Ortadan ayırdığı kahverengi saçlarını hafif dalgalar halinde omuzlarından aşağı bırakan Censori, gündüz gezisinde çanta taşımamayı tercih etti. Alışveriş boyunca yalnızca cep telefonunu yanında tuttu.

Kanye West in eşi Bianca Censori, minicik şortuyla alışverişte... 2

Kombinleriyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Bianca Censori alışveriş tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı ve markette tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kanye West in eşi Bianca Censori, minicik şortuyla alışverişte... 3

2022 yılında Kanye West ile evlenen Censori, alışverişin ardından eşiyle birlikte Batı Hollywood'un ünlü mekânlarından Chateau Marmont'ta öğle yemeği yedi.

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Bianca Censori
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