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Halef'in Ziyan Ağa’sı Mazlum Çimen Eşref Tek ile anlaştı

Halef Köklerin Çağrısı’nın Ziyan Ağa’sı Mazlum Çimen dizinin final haberleri gündemdeyken hemen yeni projeleri değerlendirdi. Mazlum Çimen, Eşref Tek dizisi ile el sıkıştı.

Halef'in Ziyan Ağa’sı Mazlum Çimen Eşref Tek ile anlaştı
Nebahat Kübra Akalın

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği 8 bölümlük Eşref Tek dizisi için hazırlıklar başladı. Çağatay Ulusoy’un “Eşref Tek”i oynayacağı dizinin kadrosu da yavaş yavaş belli oluyor.

ARAP İHSAN’A HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 43. bölümünde final yapacak olan Halef Köklerin Çağrısı’nın Ziyan Ağa’sı Mazlum Çimen gelen teklifleri hemen değerlendirmeye başladı.

Halef in Ziyan Ağa’sı Mazlum Çimen Eşref Tek ile anlaştı 1

Mazlum Çimen Eşref Tek ile anlaştı. Çimen dizide “Arap İhsan” rolüne hayat verecek ve kabadayılık kültüründen gelen, raconu ve düşmanlığın kurallarını bilen güçlü bir yeraltı figürü olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Eşref Tek
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