Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol evlendi! Gözyaşlarını tutamadılar... Gelinlik çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol 29 Haziran 2025'te evlendi. 'Camdaki Kız' dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol'un düğününde duygusal anlar yaşandı.

Feyyaz Şerifoğlu'nun nikah masasına oturmak için seçtiği yer, rol aldığı iki dizide canlandırdığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği Kemer Country oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Feyyaz Şerifoğlu'nun annesi, oğlunun bu mutlu gününde gözyaşlarını tutamazken güzel spiker de 'evet' demeden hemen önce ağladı.

Nikah memuru, Merve Dinçkol'e 2018'de kaybettiği babasının adını sorunca duygusal anlar yaşandı. Baba adını söyleyen gelin ağlayınca Feyyaz Şerifoğlu eşini omzundan öperek sakinleştirdi.

Merve Dinçkol'un gelinliği de sosyal medyada çok konuşuldu. Güzel spikeri görenler "Peri kızı gibi", "Çok güzel olmuş gelin çok da yakışmışlar", "Bayıldım gelinliğe" yorumları yapıldı.

Düğünde daha sonra horonlar tepildi, göbekler atıldı. Ünlü isimlerin de katıldığı düğün eğlenceli anlarıyla sosyal medyada konuşuldu.