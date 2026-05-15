Final haberleri peş peşe geldi: Cennetin Çocukları, Kıskanmak ve dahası...

Dizi final kararları son günlerde televizyon gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Reyting rekabetinin giderek sertleştiği ekran dünyasında bazı yapımlar yayın hayatına veda ediyor. İzleyiciler ise hangi dizilerin final yaptığını araştırıyor.

Sezon finali tarihleri yavaş yavaş belli olurken bazı diziler için ise sona gelindi.

Delikanlı, Kıskanmak, Cennetin Çocukları ve Kuruluş Orhan dizileri için final kararı alındı.

Merak edilen bu dizilerin final tarihi ise şöyle:

18 Mayıs Pazartesi: Delikanlı

19 Mayıs Salı: Kıskanmak

8 Haziran Pazartesi: Cennetin Çocukları

10 Haziran Çarşamba: Kuruluş Orhan

Delikanlı son dönemde iddialı başlamış ancak Uzak Şehir'in reyting başarısını kıramamıştı. Kıskanmak'ta 2. sezon düşünülürken son anda karar değiştirilmişti. Cennetin Çocukları ve Kuruluş Orhan ise başrol değişikliğiyle dikkat çekmişti.