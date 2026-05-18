Final kararı alınmıştı! Cennetin Çocukları bu akşam var mı?

Özgü Kaya ve İsmail Hacıoğlu’nun ayrıldığı TRT dizisi Cennetin Çocukları'ndan yeni oyuncular diziye dahil olmuştu. Dizide hikaye de değişmişti.

Burak Serdar Şanal ile Buse Meral'in başrolde olduğu Cennetin Çocukları'nda reytinglerde istenen başarı alınamadı. TRT 1 yönetimi, yapımın daha fazla devam etmemesi yönünde karar kıldı.

CENNETİN ÇOCUKLARI FİNALİ NE ZAMAN?

Cennetin Çocukları için 36. bölümde kesin final kararı alındı. Seyirciler final haberi sonrası dizinin 18 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı.

Cennetin Çocukları 33. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Dizi TRT'in yayın akışında da yer alıyor.