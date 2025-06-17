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Final sahnesi bile yazılmadı! Kızılcık Şerbeti'nde bir veda daha! Rahimcan Kapkap'ın yeni adresi belli oldu

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 103. bölümüyle sezon finali yaptı. Yine sosyal medyayı sallayan sahneleriyle ekrana ara veren dizide ayrılıkların yaşanacağı ortaya çıkmıştı. Kızılcık Şerbeti'ne veda eden bir isim netleşti. Dizide Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap'ın yeni adresi belli oldu.

Final sahnesi bile yazılmadı! Kızılcık Şerbeti'nde bir veda daha! Rahimcan Kapkap'ın yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 103. bölümle sezon finali yaptı.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizide yeni sezonda bazı isimlerin yer almayacağı öğrenilmişti. Bu isimlerden biri kesinleşti.

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Show Tv'nin yeni dizisi Veliaht'ın kadrosuna Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap dahil oldu.

Temmuz ayında sete çıkacak olan Veliaht dizisinin ilk tanıtımı da Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünde yayınlanmıştı.

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Yeni dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Erkan Kolçak Köstendil, Derya Karadaş, Hazal Türesan, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Rahimcan Kapkap
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