Finalden son anda vazgeçilmişti! Siyah Kalp için karar verildi, final ne zaman?

Tims&B Productions imzalı, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekilen Siyah Kalp dizisi, sürpriz gelişmelerle gündemde. Başlangıçta 26. bölümde final yapması planlanan dizi, izleyiciden gelen yoğun ilgi sayesinde sezon sonuna kadar uzatılmıştı. Siyah Kalp finali ne zaman?

Deha, Piyasa ve İnci Taneleri gibi fenomen dizilerin final kararı almasından sonra Siyah Kalp için de üzen haber geldi.

Siyah Kalp dizisi sezona büyük umutlarla başlasa da reytinglerde istenen seviyeye ulaşılamaması sebebiyle dizinin final yapmasına karar verildi. Leyla Tanlar, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı dizi bir kez daha karar değiştirildi.

SİYAH KALP NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Önce 26. bölümde sezon finali kararı alınan dizinin daha sonra 35. bölümde final yapması netleştirilmişti. Bir kez daha karardan vazgeçilmiş ve son olarak sezon finali kararı alınmıştı. Ancak iddiaya göre dizi için son karar 34. bölümde final yapması oldu.