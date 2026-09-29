MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fon soruşturmasında dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal'ın Dubai planı: Oturum izni başvurusu yapmış

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın fon soruşturması başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin lirasını çekip Dubai'ye taşındığı iddia edildi. Mustafa Sandal'ın da aynı günlerde Dubai'de oturum izni almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Fon soruşturmasında dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal'ın Dubai planı: Oturum izni başvurusu yapmış
Öznur Yaslı İkier

Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal'ın fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından açıklama yapmış ve "Benim alnım ak!" diyerek eşiyle birlikte mağdurlardan biri olduklarını belirtmişti.

Ancak Sandal'ın bu fon soruşturmalarından önce Dubai'den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Fon soruşturmasında dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal ın Dubai planı: Oturum izni başvurusu yapmış 1

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde konsere gitmek için yurt dışına çıkmak isterken Dubai polisi Sandal'ı havalimanında çevirip ülkeden çıkarmadı. İşlemlerin bitmesi için 2 gün Dubai'de kalmak zorunda olan Mustafa Sandal, özel jet kiralayıp yurt dışındaki konserine yetişti.

Öte yandan Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiği iddia edildi. Melis Sütşurup'un fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü.

Fon soruşturmasında dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal ın Dubai planı: Oturum izni başvurusu yapmış 2

EŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Bu isimler arasında bulunan, aynı zamanda borsacı Cihan Sütşurup'un kızı olan Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edildi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Star Tv fişini çekti! Final kararı verildiStar Tv fişini çekti! Final kararı verildi
Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.