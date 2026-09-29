Uzak Şehir 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyirci isyan etti! ''Senaryo tekrar ediyor''

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı, yayınlandığı dönemde reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden "Uzak Şehir" dizisi yeni sezona iddialı başlayamadı.

Atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir'i reytinglerde geçti. Yeni sezonda seyircisini tatmin edemeyen Uzak Şehir'in yeni bölümünden ilk fragman geldi.

**UZAK ŞEHİR 67. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YORUM YAĞDI

Uzak Şehir 67. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Senaryo tekrar ediyor', 'Güzelim diziyi ne hale getirdiniz', 'Bıkmadınız mı artık aynı şeylerden', 'Umarım reytingleri hemen toparlar' gibi yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR 67. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zehri, Deniz'in çantasına koyanın Sadakat olmasından şüphelenen Alya, bu şüphesini Cihan'a söyleyince Cihan, bunu annesine doğrudan sorar. Sadakat ise bu sorunun üzerine deliye döner. Cihan, bunu tezgahlayanın Ecmel olduğunu düşünür.

Kartal, Alya'nın kendi kızı olup olmadığından işkillenince Mardin'den dönmemeye karar verir. Enver, Alya'yı hapisten çıkarmak için ona söz verir.

Alya'nın karnına bir anda ağrı saplanınca polis memuru ona yardımcı olmak ister. Peki Alya'ya neler oluyor?