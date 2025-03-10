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Fransa'yı terk edip Konya'ya taşındı! Beyza sebebini açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2025 14:24
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Masterchef Beyza'nın Konya'ya taşınma nedeni ortaya çıktı. Fransa'daki hayatını bırakıp Konya'da ev tutan Beyza yeni işini de duyurdu.

Fransa'yı terk edip Konya'ya taşındı! Beyza sebebini açıkladı

Masterchef 2024 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri Beyza oldu. Yarışmaya damga vuran isimlerden Beyza Huri Aydın yaptığı açıklamada Konya'ya
taşındığını söyledi.

Fransa doğumlu olan Beyza, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşayacağını belirtmişti. Fakat sürpriz bir karar veren yarışmacı soluğu memleketi Konya'da almıştı.

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Instagram'dan paylaşım yapan Beyza neden Konya'ya taşındığını açıkladı. Beyza, "Hepiniz çok sordunuz Beyza neden Konya'ya taşındın, neden İstanbul'u terk ettin. Ben size nedenini şimdi açıklayacağım" dedi ve kendi adına pastane açacağını duyurdu.

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Beyza geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından evini göstermişti. Daha eşyalarını almayan Beyza, büyük mutluluk yaşadığını söylemişti.

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Masterchef
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