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  4. MasterChef Beyza Fransa'yı terk edip Konya'da ev tuttu! Kocaman evini gezdirdi

MasterChef Beyza Fransa'yı terk edip Konya'da ev tuttu! Kocaman evini gezdirdi

09.03.2025 08:53
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.03.2025 08:53
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MasterChef 2024'de adından sıkça söz ettiren Beyza Aydın Fransa'yı terk ederek Konya'ya yerleşme kararı aldı. Konya'da 5 odalı ev tutan Beyza'nın ev gezdirme paylaşımı dikkat çekti.

Bu yıl MasterChef'te dikkat çeken isimlerden biri Beyza Huri Aydın'dı. Yarışma sürecinde aşk dedikodularıyla gündeme gelen ve talihsiz bir kaza yaşayan Beyza, Türkiye'ye taşınacağını duyurmuştu.

Aslen Konyalı olmasına rağmen Fransa'da doğup büyüyen Beyza, yarışma için İstanbul'a gelmişti. Yarışma sonrası Beyza Fransa'yı terk ederek Konya'ya taşınma kararı aldı.

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Yeni evini tutan Beyza, Instagram üzerinden takipçilerine ev turu yaparak, henüz eşyalarını yerleştirmediğini ama çok mutlu olduğunu söyledi.

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"Bildiğiniz gibi Konya'ya yeni taşındım ve bu anı uzun zamandır bekliyordum" diyen Beyza çalışma odası, giyinme odası ve yatak odası olmak üzere bol odalı evinin boş halini gösterdi.

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BABANNESİYLE YAŞAYACAK

Ev turunda Beyza, aynı zamanda dedesini kaybettikten sonra babaannesini yalnız bırakmama kararı aldığını da paylaştı.Yarışmacı "Burası babaannemin odası olacak. Geçen yıl dedemi kaybettim ve babaannem yalnız kalıyor. Onu yanıma almak istiyorum, çok sabırsızlanıyorum" diyerek duygusal bir açıklama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
MasterChef Beyza Aydın
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