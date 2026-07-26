Tamzin Outhwaite yıllara meydan okuyor: Gün boyu neler yediğini açıkladı!

55 yaşındaki oyuncu Tamzin Outhwaite, bikinili görüntüsüyle hayranlarını etkilemesinin ardından günlük beslenme düzenini ve fit kalmasını sağlayan egzersiz rutinini paylaştı.

EastEnders dizisinin yıldızı olan Outhwaite, güne genellikle sabah 06.00'da başladığını belirten oyuncu, kahvaltı yapmadığını ve bunun yerine kahve içtiğini anlattı.

Oyuncu "Bunu özellikle planlamıyorum. Sabahları aç olmuyorum. Bu yüzden doğal olarak aralıklı oruç yapmış oluyorum" dedi.

YAPTIĞI SPORLAR NELER?

Sabah 09.00 civarında yerçekimsiz Pilates (zero-gravity Pilates) ya da HIIT (yüksek yoğunluklu interval antrenman) dersine katılan Tamzin, ardından evindeki saunada 20 ila 40 dakika meditasyon yaptığını söyledi.

Yoğun temposuna rağmen dinlenmeye vakit bulamadığını belirten oyuncu, daha sonra köpeklerini yürüyüşe çıkardığını ve sabah ortasında kendisini cruffin (kruvasan ve muffin karışımı bir hamur işi) ile ödüllendirdiğini anlattı.

Saat 13.00 olduğunda öğle yemeğini yiyen Tamzin, evde yemek yapmadığı günlerde dışarıda pork belly yemeyi sevdiğini söyledi. Akşam yemeklerinde ise et eşliğinde salata tercih ettiğini belirten oyuncu, "Ekmek ve makarnadan uzak durmaya çalışıyorum çünkü beni halsiz hissettiriyor" dedi.

ALKOL TERCİHİ DE AÇIKLADI

Yemekten sonra zaman zaman alkol tükettiğini söyleyen Tamzin, son dönemde şaraba ara verdiğini belirtti ve "Kırmızı şarabı seviyorum ama benim için ne kadar saf olursa o kadar iyi. Bu yüzden tercihim tekila ve soda oluyor. Çünkü en temiz alkol olduğu söyleniyor ve depresan etkisi olmayan tek alkol olduğu iddia ediliyor" dedi.