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Funda Karayel'in yeni kitabı 'Rota Bilinmez' okuyucuyla buluştu

Funda Karayel’in yeni kitabı "Rota Bilinmez" okuyucuyla buluştu. Kitap, okuyucuyu bilindik patikalardan uzaklaştırarak; rotası belli olmayan, ama kendi iç sesiyle çizilen bir yolda yürümeye davet ediyor.

Funda Karayel'in yeni kitabı 'Rota Bilinmez' okuyucuyla buluştu
Recep Demircan

Hangi bavul, hangi uçuş kartı, hangi kapı bizi gerçekten ait olduğumuz yere götürür? Yazar, gazeteci ve düşünce gezgini Funda Karayel’in yeni kitabı “Rota Bilinmez” raflarda yerini aldı.

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HAVALİMANLARINDA BAŞLAYAN HİKAYELER

Funda Karayel’in kaleminden çıkan deneme-öykü kitabı, bizi dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarına götürüyor. Ancak buradaki uçuşlar yalnızca fiziksel değil. Her terminal, insan ruhunun başka bir katmanına açılıyor. Geciken uçuşlar, vedalar, göz göze gelişler, kaybolan bavullar… Ama en çok da, kaybolan insanlar ve tekrar kendini bulmak isteyenler. “Rota Bilinmez”, yalnızca bir yerden bir yere değil, bir halden başka bir hale geçişin güncesi.

HER SAYFA BİR YÖN HER CÜMLE BİR DURAK

Yazar “Bu kitap bir seyahat rehberi değil,” diyor. Ve ekliyor: “Ama içinde kendinizi bulacağınız duraklar var.” Karayel’e göre havalimanları, ruhun en karmaşık yüzleşmelerini yaptığı, zamanın askıya alındığı, kararların havada asılı kaldığı yerler. Uçağınız gecikebilir ama bir karar anı gelip sizi bambaşka bir hayata sürükleyebilir. Ve belki de, bu kitap sayesinde, hayatınızın kalkış iznini ilk kez kendiniz verirsiniz.

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“Rota Bilinmez”, bir tür içsel seyahat manifestosu. Ve evet, bazı yolculuklar uçağa binmeden de başlar. Bu kitabı elinize aldığınızda sadece bir hikâye okumuyorsunuz. Kendi hikâyenizi yeniden yazmaya başlıyorsunuz. Çünkü belirsizlik, bazen en güzel yönü gösterir.

Rota Bilinmez: Havalimanı Hikayeleri şimdi tüm kitapçılarda.

Mynet'in Sesi
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