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Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz'ın evlenir evlenmez ayrıldığı iddia edildi! Gelen mesajlar rahatsız etti

Çocuklar Duymasın dizisiyle şöhreti yakalayan Furkan Kızılay, 2 Haziran'da Tutku Yılmaz ile evlenmişti. Ünlü oyuncu ve eşinin ayrıldığına yönelik iddialar gündeme geldi. Furkan Kızılay bu konuda gelen mesajlardan rahatsız olunca sitem etti.

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz'ın evlenir evlenmez ayrıldığı iddia edildi! Gelen mesajlar rahatsız etti
Kubra Akalın

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç" karakterine hayat veren daha sonra ise Survivor'a katılan Furkan Kızılay, uzun süredir Tutku Yılmaz ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kızılay ile Yılmaz, 2 Haziran'da dünyaevine girdi. İstanbul'da gerçekleşen törene çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı. Kızılay ile Yılmaz'ı mutlu günlerinde Survivor ekibi de yalnız bırakmadı.

Ancak taze evliler hakkında ayrılık iddialar gündeme gelmeye başladı. Şaşırtan ayrılık iddiasının sebebi ise ilginçti. İddialara göre eşini az paylaştığı için evlilikte kriz çıktı.

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Tutku Yılmaz ile evlenen Furkan Kızılay en sonunda, sosyal medyada eşini az paylaşması nedeniyle ayrıldıkları yönünde gelen yorumlara tepki gösterdi. Kızılay, "Burası benim Instagram hesabım, arada bir birlikte, arada bir tek paylaşım yapıyorum" şeklinde konuştu.

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"HANIMIMI MI PAYLAŞAYIM SÜREKLİ?"

Oyuncu, bir takipçisinden gelen; "Ayrıldın mı sen Emre? Hiç eşinle fotoğrafların yok" sorusuna net bir şekilde cevap verdi.

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Kızılay; "DM'lere bakıyordum da, demişler ki 'Hiç eşinle bir şey paylaşmıyorsun.' Daha kaç tane paylaşmam lazım acaba? Ne yapayım ağabey, hanımımı mı paylaşayım sürekli? Burası benim Instagram hesabım, arada bir beraber paylaşım yapıyoruz, arada bir ben tek başıma..." dedi.

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Furkan Kızılay
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