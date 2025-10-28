Galadan çıktı depremi öğrendi! Çağatay Ulusoy şaşırdı kaldı: "Deprem olmuş ya..."

Can Ulkay'ın yönettiği ve başrollerini Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu ile Barış Falay'ın paylaştığı 'Uykucu' filminin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Galada film ekibi hazır bulunurken pek çok ünlü isim de dikkat çekti. Çağatay Ulusoy gecenin yıldızlarından biriydi. 'Oyunculuk kutsal mı değil mi?' polemiğine dair 'Biz zanaatkarız. Ben o kadarda kutsal bir şey yaptığımı düşünmüyorum.' diyen yakışıklı oyuncu filmi izledikten sonra salondan çıkmaya yakın Balıkesir merkezli depremi öğrendi.

Salondan çıkarken deprem olduğunu duyan Çağatay Ulusoy şaşkınlık yaşadı. Ulusoy "Deprem olmuş ya" diyerek salondan korumaları eşliğinde hızlıca ayrıldı.

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

28 Ekim 2025 akşamı İstanbul'da da hissedilen Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem panik yarattı.