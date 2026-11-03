Halef: Köklerin Çağrısı 41. bölüm fragmanı: Serhat ve Yıldız öpüşüyor

NOW'un dikkat çeken dizilerinden Halef: Köklerin Çağrısı'ndan yeni fragman geldi. Yeni sezonda reytinglerinde düşüş olan ve final iddialarıyla gündeme gelen Halef dizisi 41. bölümle ekrana gelecek.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrolde olduğu Halef'in 41. bölümünden yeni fragman geldi.

Yıldız ve Serhat'ın öpüşmesiyle açılan fragman seyirciyi heyecanlandırdı. Daha bölüm yayınlanmadan gündem olan Halef'te öpüşme sahnesine "Oh be", "Çok efsane bölüm geliyor", "Sevdikleri için yeniden doğma zamanı!", "Kalkın Halef döndü" yorumları yağdı.



HALEF 40. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yıldız artık Serra olmadığını kabullenmiş, Yelduran Konağı’na gelerek geçmişini aramaya başlamıştır. Serhat ise konaktakilerle birlikte Yıldız’ın yeniden Yıldız olma sürecine adapte olmasına ve geçmişinden bir şeyler hatırlamasına yardımcı olmaya çalışır. Ne var ki Yıldız’ın hatırlayacakları, Akif’i çok zor durumda bırakacak ve sır perdesini aralayacak niteliktedir. Diğer taraftan Sado, Akif ve Ziyan Ağa’nın ortaklaşa yürüttüğü güneş enerjisi projesi artık sır olmaktan çıkmıştır. Köylüleri yerinden edecek olan projeyi durdurmak isteyen Aşır ve Serhat bir araya gelir. Ancak projeyi iptal etmek için harekete geçen Aşır’ın karşısına hiç beklemediği bir engel çıkar.