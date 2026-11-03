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En Hamarat Benim yayından kaldırıldı! Kadir Ezildi hemen o kanalla anlaştı

Kadir Ezildi’nin sunuculuğunu yaptığı En Hamarat Benim programı için final kararı alındı. NOW TV’nin düşük reytingler nedeniyle programın yerine Gelinler Sofrada’yı getireceği öne sürülürken Ezildi de hemen yeni anlaşma yaptı.

En Hamarat Benim yayından kaldırıldı! Kadir Ezildi hemen o kanalla anlaştı

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim programı yayından kaldırıldı. NOW TV düşük reytingler yüzünden Kadir Ezildi'yle anlaşmasını bitirdi.

Son dönemde reytinglerde düşüş yaşadığı öne sürülen En Hamarat Benim'in yerine Gelinler Sofrada programının yayınlanacağı ortaya çıktı. İddiaya göre bu program yerine Pelin Öztekin'in sunumuyla Gelinler Sofrada ekrana gelecek.

En Hamarat Benim yayından kaldırıldı! Kadir Ezildi hemen o kanalla anlaştı 1

Kadir Ezildi ise yeni proje için hemen harekete geçti. Kadir Ezildi’nin TV8’e geçtiği iddiaları gündeme geldi. Ezildi’nin TV 8 hesaplarını etiketlemesi dikkat çekti. Ezildi "Temizlik Benim İşim" ile ekrana dönecek.

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"YENİ KANALIMIZDA DÖNECEĞİZ"

Kadir Ezildi "O eski kirli evleri özledik dediniz. Özlediğiniz için kaldığımız yerden temizliğimize devam ediyoruz. Muhteşem formatımızla yeni kanalımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekrandan çok uzak kalmadan geri geleceğiz. Formatı değiştirdik" dedi.

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Kadir Ezildi
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