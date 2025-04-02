2 Nisan boykotu gündemde! MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu restoranını hizmete kapattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alındı. Yayın organları ve markaları kapsayan boykotun yanında "2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz" denilerek boykot genişletildi.

Pek çok ünlü isim boykota destek vererek dikkat çekerken soruşturma haberleri de gündeme geldi.

Yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Boykot paylaşımları devam ederken son olarak ise Somer Sivrioğlu dikkat çekti. MasterChef jürisi olan Somer Sivrioğlu, 2 Nisan boykotuna destek vererek bir paylaşımda bulundu.

Somer Şef bu paylaşımı kendi kişisel hesabından yaptı ve sosyal medyada gündem oldu.