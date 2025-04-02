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Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat boykot paylaşımı yapıp sildi, TRT ile arası bozuldu! Gülben Ergen Zeki Bahçe'nin sözlerine kızdı

Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat sosyal medyada boykot çağrılarına destek verince bir kesimin tepkisini çekti. Yazar Zeki Bahçe oyuncuyu eleştirince Gülben Ergen dayanamadı.

Kubra Akalın

TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, 2 Nisan boykotuna katılım çağrısı içeren bir paylaşım yaparak gündeme geldi. Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımını kısa süre sonra silmesi de gözlerden kaçmadı.

Hayal Köseoğlu ise meslektaşına destek olarak "Meslektaşım Aybüke Pusat, bildiğim kadarıyla halen ifade özgürlüğü olan ülkemizde kendi düşüncelerini ifade eden genç bir kadın olduğu için bizim vergilerimizle var olan TRT ile arası gerilmiş diye duydum. Böyle bir durum varsa, eğer yanında olmazsak hiçbir ünlüye neden susuyorsunuz diye kızamayız." dedi.

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GÜLBEN ERGEN'DEN DESTEK GELDİ

Zeki Bahçe ise Aybüke Pusat'ın TRT'de dizisinden gönderilmesini isteyerek "Hem devletin kanalından para kazanacaksın, hem devlete karşı boykot çağrısı yapacaksın. TRT 1’deki ‘Teşkilat’ dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat, takipçilerini boykota çağırdı" ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler ise Gülben Ergen'i çok kızdırdı. Şarkıcı Gülben Ergen şu sözlerle yaşananlara tepki gösterdi:

"Beyefendi, Aybüke Pusat’ın elektrik, doğalgaz faturasını kim alın teri ile kazandığından başka neyle ödeyecek? Nedir bu sanatçıların çektiği? Yaşamsal ihtiyaçlarını karşılasa suç! Tepki verse suç! Vermese ayrı suç! Herkes kendi aynasında gördüğünden sorumlu olsa?"

AYBÜKE PUSAT HAKKINDA İDDİALAR GÜNDEMDE

AYBÜKE PUSAT HAKKINDA İDDİALAR GÜNDEMDE

Cem Küçük geçtiğimiz akşam çıktığı yayında "Bir Zamanlar İstanbul oyuncusu Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat boykot çağrısı üzerine ifadeye çağrılacak isimler arasında" diyerek gündeme geldi.

Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat
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