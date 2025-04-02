Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat boykot paylaşımı yapıp sildi, TRT ile arası bozuldu! Gülben Ergen Zeki Bahçe'nin sözlerine kızdı

TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, 2 Nisan boykotuna katılım çağrısı içeren bir paylaşım yaparak gündeme geldi. Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımını kısa süre sonra silmesi de gözlerden kaçmadı.

Hayal Köseoğlu ise meslektaşına destek olarak "Meslektaşım Aybüke Pusat, bildiğim kadarıyla halen ifade özgürlüğü olan ülkemizde kendi düşüncelerini ifade eden genç bir kadın olduğu için bizim vergilerimizle var olan TRT ile arası gerilmiş diye duydum. Böyle bir durum varsa, eğer yanında olmazsak hiçbir ünlüye neden susuyorsunuz diye kızamayız." dedi.