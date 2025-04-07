Aliye dizisinin Arda'sı Ayberk Koçar büyüdü! Son hali ve mesleği merak edildi

2004-2006 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Aliye dizisi, o dönemin en popüler yapımlarından biriydi. Aliye'nin oyuncularının son halleri sosyal medyada gündeme geldi. Bu isimlerden biri de çocuk oyuncu Arda oldu...
Başrollerinde Sanem Çelik, Nejat İşler ve Halit Ergenç gibi ünlü oyuncuları barındıran dizide Arda karakterine hayat veren Ayberk Koçar, o dönem küçük bir çocukken, şimdi ise 25 yaşında kocaman bir delikanlı oldu.
Aliye dizisinin ardından Pulsar ve Son Osmanlı Yandım Ali gibi projelerde de rol alan Ayberk Koçar, uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürerken, oyunculuktan farklı bir yola yönelmiş durumda.
Ayberk Koçar, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Denizcilik Çalışmaları Bölümü'nde yüksek lisansını da bitiren Koçar, bir mimarlık şirketince çalışıyor.
Koçar’ın son hali, eski hayranlarını şaşırtacak kadar değişti. Sosyal medyada gündem olan Ayberk Koçar'a beğeni yağdı.
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