Annesi gündeme isyan ederken kızı sevgili adaylarından CV istedi! Derin Talu: Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 23 yaşındaki kızı Derin Talu küçük yaşından itibaren paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Talu, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.
Derin Talu, bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayımladı.
"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda" diyen Derim Talu şunları söyledi:
"Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."
Sosyal medyanın diline düşen Derin Talu daha sonra Instagram hesabından kendisine gelen mailleri de paylaştı.
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