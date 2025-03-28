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9 günlük bayram tatiline Defne Samyeli'den sitem: "Pes diyorum..."

Bayram tatili 9 gün mü, kaç gün olacak sorusu araştırılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Ramazan Bayramı'nın 9 gün olması haberi Defne Samyeli'nin ise hoşuna gitmedi.

9 günlük bayram tatiline Defne Samyeli'den sitem: "Pes diyorum..."
Kubra Akalın

Ramazan Bayramı yaklaşırken, bayram tatilinin 9 gün mü olacağı araştırılıyor. "Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?", "Ramazan Bayramı kaç gün sürecek, hangi gün bitecek?" soruları merak edilirken müjdeli haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda yaptığı açıklamada "Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık" dedi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 28 Mart Cuma günü başlayacak. Tatil kamu çalışanları için 9 gün olacak.

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Ancak bayram tatilinin 9 gün olması Defne Samyeli'nin hoşuna gitmedi. "9 günlük bayram tatiline de -üslubunu bozmayayım- sadece PES diyorum" diyerek sitem eden Defne Samyeli sosyal medya hesabında şunları yazdı:

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"Ekonominin hali ortada. Sandık gidecek korkusuyla atılan adımların oluşturduğu bu gündemde paramız daha da, daha da, daha da eridi. Karar vericilerin derdi değil tabii ki bu. Çünkü onların tuzu kuru."

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli bayram
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