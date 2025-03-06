Armağan Çağlayan Ceyda Düvenci'den boşanan Bülent Şakrak'a acımadı! "Özel hayatta başarısız..."

Bülent Şakrak bunun üzerine "Abi siz var ya sizi çok seviyorum. Özel hayatım başarısız değil ki benim. Ben ne bileyim kendimi güzelleyecek değilim ama 47 yaşındayım hayatımda çok iyi ve çok güzel kadınlar oldu benim. Benim özel hayatım başarısız falan değil ya. Herkesin başına gelen şeyler geliyor benim de başıma. Yani bu çok normal değil mi?" yanıtını verdi.