MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Armağan Çağlayan Ceyda Düvenci'den boşanan Bülent Şakrak'a acımadı! "Özel hayatta başarısız..."

Armağan Çağlayan Ceyda Düvenci'den boşanan Bülent Şakrak'a acımadı! "Özel hayatta başarısız..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2025 08:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Bülent Şakrak, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Armağan Çağlayan aşk hayatıyla adından söz ettiren Bülent Şakrak'a hiç çekinmeden "Özel hayatta başarısız mı" deyince...

Ceyda Düvenci ile boşanma süreci ve sonra yaşadığı aşklarla gündeme gelen Bülent Şakrak 196Sekiz’in Şimdiki Aklım Olsaydı serisinin yeni bölümüne konuk oldu. Şakrak, özel hayatıyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verirken Armağan Çağlayan'ın çekinmeden söylediği sözler dikkat çekti.

Mynet'in Sesi

"KİMSEYLE KÜSLÜĞÜM YOK"

"Bence yakışıklı bir hayatım var" diyen oyuncu hayatından memnun olduğunu anlatırken ilginç bir soru geldi. 

Armağan Çağlayan "Ne güzel bir tek özel hayat mı yolunda gitmedi? Babanız ticarette siz özel hayatta başarısız mı?" dedi.

Bülent Şakrak bunun üzerine "Abi siz var ya sizi çok seviyorum. Özel hayatım başarısız değil ki benim. Ben ne bileyim kendimi güzelleyecek değilim ama 47 yaşındayım hayatımda çok iyi ve çok güzel kadınlar oldu benim. Benim özel hayatım başarısız falan değil ya. Herkesin başına gelen şeyler geliyor benim de başıma. Yani bu çok normal değil mi?" yanıtını verdi.

"Benim annemle babam mesela 40 yıl evli kalmışlar dünyanın en anlaşamayan çiftleriydi ve çok ciddi bir süre hayatı bize zindan ettiler. Ben en azından mesela çocuklarıma bunu yapmadık biz yani biz anlaşamadığımız yerde hallettik bu meseleyi" diyen Şakrak şunları söyledi:

"Kimseyle küslüğüm yok, kavgam yok. Hakkımda söylenenlerin bir çoğu gerçek değil. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın."

Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken ilk paylaşım

Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken ilk paylaşım

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.