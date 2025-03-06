Armağan Çağlayan Ceyda Düvenci'den boşanan Bülent Şakrak'a acımadı! "Özel hayatta başarısız..."

Ceyda Düvenci ile boşanma süreci ve sonra yaşadığı aşklarla gündeme gelen Bülent Şakrak 196Sekiz’in Şimdiki Aklım Olsaydı serisinin yeni bölümüne konuk oldu. Şakrak, özel hayatıyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verirken Armağan Çağlayan'ın çekinmeden söylediği sözler dikkat çekti.
"Bence yakışıklı bir hayatım var" diyen oyuncu hayatından memnun olduğunu anlatırken ilginç bir soru geldi.
Armağan Çağlayan "Ne güzel bir tek özel hayat mı yolunda gitmedi? Babanız ticarette siz özel hayatta başarısız mı?" dedi.
Bülent Şakrak bunun üzerine "Abi siz var ya sizi çok seviyorum. Özel hayatım başarısız değil ki benim. Ben ne bileyim kendimi güzelleyecek değilim ama 47 yaşındayım hayatımda çok iyi ve çok güzel kadınlar oldu benim. Benim özel hayatım başarısız falan değil ya. Herkesin başına gelen şeyler geliyor benim de başıma. Yani bu çok normal değil mi?" yanıtını verdi.
"Benim annemle babam mesela 40 yıl evli kalmışlar dünyanın en anlaşamayan çiftleriydi ve çok ciddi bir süre hayatı bize zindan ettiler. Ben en azından mesela çocuklarıma bunu yapmadık biz yani biz anlaşamadığımız yerde hallettik bu meseleyi" diyen Şakrak şunları söyledi:
"Kimseyle küslüğüm yok, kavgam yok. Hakkımda söylenenlerin bir çoğu gerçek değil. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın."
Okuyucu Yorumları 0 yorum