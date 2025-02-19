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  4. Bahar 34. bölümde neler oldu neler... Rengin Evren'i herkesin içinde öpünce seyirci tepki gösterdi

Bahar 34. bölümde neler oldu neler... Rengin Evren'i herkesin içinde öpünce seyirci tepki gösterdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2025 09:19
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Demet Evgar'ın başrolde olduğu ve başarılı oyuncuların yer aldığı Bahar 34. bölümde olanlar herkesi şoke etti. Evlilik oyununa dahil olan Rengin Evren'i herkesin içinde dudağında öpünce seyirci rahatsız oldu. İşte Bahar son bölümde yaşananlar ve yorumlar...

Kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bahar son bölümde yaşananlar dikkat çekti.

Mynet'in Sesi

BAHAR SON BÖLÜM SEYİRCİYİ KIZDIRDI

Nihal Yalçın, Emre Karayel gibi isimlerden sonra başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk da diziye Timur’un halası “Leyla Yavuzoğlu” olarak dahil oldu. Yıllardır yurt dışında yaşayan ve çat kapı dönen Leyla, ilişkilerdeki tüm dengeleri değiştirdi.

Bahar'ın 35. bölümünde; evlilik oyununa dahil olan Rengin’in attığı adım, Timur ve Bahar’ı tamamen hazırlıksız yakalarken seyirciyi de kızdırdı.

Evlilik oyununda Evren ve Rengin sevgili olarak masada yer alıyordu. Rengin yine yapacağını yaptı ve Evren'i herkesin içinde dudağından öptü.

Rengin'in bu hamlesi masadaki herkesi şaşkına çevirdi.

O anlara seyirci ise isyan etti ve "Bir yandan eski kocasıyla evcilik oyunu oynuyor diğer yandan sevgilisini eski metresiyle bir sevgililik oyununa zorluyor artık sen de herkes gibisin Bahar", "Saçmalıklar silsilesi", "Keşke tadında bıraksalardı", "Bu dizi de artık izlenmez, rezillik diz boyu", "Senaryo saçmaladı", "Artık izlemeyeceğim" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar
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