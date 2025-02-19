Bahar 34. bölümde neler oldu neler... Rengin Evren'i herkesin içinde öpünce seyirci tepki gösterdi

O anlara seyirci ise isyan etti ve "Bir yandan eski kocasıyla evcilik oyunu oynuyor diğer yandan sevgilisini eski metresiyle bir sevgililik oyununa zorluyor artık sen de herkes gibisin Bahar", "Saçmalıklar silsilesi", "Keşke tadında bıraksalardı", "Bu dizi de artık izlenmez, rezillik diz boyu", "Senaryo saçmaladı", "Artık izlemeyeceğim" yorumlarında bulundu.