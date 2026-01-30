MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! ''Tıpkı babası''

Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz şimdi de oğlu Kemal ile dikkat çekti. Cem Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! ''Tıpkı babası''
Öznur Yaslı İkier

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz şimdi de oğlu Kemal ile gündeme geldi.

Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal şimdilerde kocaman delikanlı oldu.

Cem Yılmaz'ın baba oğul karesine sosyal medyada 'büyüdükçe babasına benziyor', 'tıpkı babası' gibi yorumlar yapıldı.

Cem Yılmaz oğlu Kemal i paylaştı! Tıpkı babası 1

Magazin dünyasının bir dönem en çok konuşulan çiftlerinden olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, 2012 yılında evlenmişti. Ünlü çift aynı yıl ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! ''Tıpkı babası'' G1
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! ''Tıpkı babası'' G2
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! ''Tıpkı babası'' G3
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! ''Tıpkı babası'' G4
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! ''Tıpkı babası'' G5
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.