Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! ''Tıpkı babası''

Magazin dünyasının bir dönem en çok konuşulan çiftlerinden olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, 2012 yılında evlenmişti. Ünlü çift aynı yıl ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.