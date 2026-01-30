Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! ''Tıpkı babası''

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz şimdi de oğlu Kemal ile gündeme geldi.
Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal şimdilerde kocaman delikanlı oldu.
Cem Yılmaz'ın baba oğul karesine sosyal medyada 'büyüdükçe babasına benziyor', 'tıpkı babası' gibi yorumlar yapıldı.
Magazin dünyasının bir dönem en çok konuşulan çiftlerinden olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, 2012 yılında evlenmişti. Ünlü çift aynı yıl ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı.
