Ceyda Düvenci yeni aşkıyla gündemdeydi! "Çok ağladığım günler oldu" diyerek itiraf etti

Düvenci konuşmasında "Stoa Felsefesi'ne taktım bu aralar, bununla ilgili kitaplar okuyorum. Özünde aslında şunu anlatıyor: Kontrol edebildiğiniz iki şey var; düşünceleriniz ve tavrınız. Diğer hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz." dedi.