Ceyda Düvenci yeni aşkıyla gündemdeydi! "Çok ağladığım günler oldu" diyerek itiraf etti

Ceyda Düvenci dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2023 yılında tek celsede boşandı.
Boşanma sonrası radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci Bambaşka Sohbetler ile sezona başladı.
"Yazın çok inişlerim çıkışlarım oldu, çok ağladığım günler oldu çünkü şahsi hayatımda yaşadığım zorluklarım oldu, başa çıkmam gereken duygu durumları oldu" diyen Ceyda Düvenci özel hayatına dair şu itirafıyla dikkat çekti:
"Çok ağlamak istediysem ağladım, sonra güldüm, arada dostlarımla görüştüm. Olabildiğince sakindim, yuvamdaydım, çocuklarımla ve sevgilimle geçirmeyi tercih ettim bu yazı..."
Ceyda Düvenci konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"Çok düşündüm, çok okudum; sonra dedim ki içimde fırtınalar kopuyor olabilir, bazı şeyler yaşıyor olabilirim, ben hep gülümseyeceğim, gülümsemeyi tercih edeceğim; tabii ki bütün duygularıma sahip çıkacağım, hüznüme, öfkeme, yapamadıklarıma, bunların hepsine sahip çıkacağım ama gülmeyi tercih edeceğim. "
Düvenci konuşmasında "Stoa Felsefesi'ne taktım bu aralar, bununla ilgili kitaplar okuyorum. Özünde aslında şunu anlatıyor: Kontrol edebildiğiniz iki şey var; düşünceleriniz ve tavrınız. Diğer hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz." dedi.
