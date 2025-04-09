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Çift Kişilik Oda fragmanı yayınlandı, yorum yağdı: Bu ikili olmamış | Çift Kişilik Oda konusu ne, oyuncuları kimler?

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın rol aldığı Çift Kişilik Oda dizisinin fragmanı yayınlandı. Başrol oyuncuları sosyal medyada gündem olurken Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ı görenler "Uymamışlar", "Olmaz bu dizi" yorumlarında bulundu. Çift Kişilik Oda konusu ve oyuncuları da merak edildi.

Kubra Akalın

Çift Kişilik Oda dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı diziden ilk fragman yayınlandı. Fragman sonrası Çift Kişilik Oda oyuncuları ve konusu da merak edildi.

Çift Kişilik Oda dizisinin fragmanı sosyal medyada Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın hayranlarını heyecanlandırırken fragmanı izleyenler ikilinin uyumlu olmadığı yorumlarında bulundu.

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Fragmana yapılan yorumlarda "Açıkçası ben bu ikiliyi nedense hiç beğenmedim", "Tamam ikisi de ayrı ayrı çok başarılı ama sanki bir elektrik eksikliği var", "Neden bilmiyorum ama kel alaka bir çift olmuş sorry," Yok bunlar olmamış", "Adam iyi de Devrim gitmemiş", "Devrim Özkan gereksiz abartılan bir balon maalesef", "Yok bu dizi tutmaz" denildi.

Mynet'in Sesi

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU NE?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki “Çift Kişilik Oda”da;

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmaktır.

Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCULARI

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCULARI

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Özge Demirci, Oğuzhan Şener, Murat Düz ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Ulaş Tuna Astepe devrim özkan
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