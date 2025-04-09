Çift Kişilik Oda fragmanı yayınlandı, yorum yağdı: Bu ikili olmamış | Çift Kişilik Oda konusu ne, oyuncuları kimler?

Çift Kişilik Oda dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı diziden ilk fragman yayınlandı. Fragman sonrası Çift Kişilik Oda oyuncuları ve konusu da merak edildi.

Çift Kişilik Oda dizisinin fragmanı sosyal medyada Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın hayranlarını heyecanlandırırken fragmanı izleyenler ikilinin uyumlu olmadığı yorumlarında bulundu.

Fragmana yapılan yorumlarda "Açıkçası ben bu ikiliyi nedense hiç beğenmedim", "Tamam ikisi de ayrı ayrı çok başarılı ama sanki bir elektrik eksikliği var", "Neden bilmiyorum ama kel alaka bir çift olmuş sorry," Yok bunlar olmamış", "Adam iyi de Devrim gitmemiş", "Devrim Özkan gereksiz abartılan bir balon maalesef", "Yok bu dizi tutmaz" denildi.