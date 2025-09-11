MAGAZİN

Derin Talu bu sefer sevgilisiyle denizin içinde oturdu! Pozlara yorum yağdı

Geçtiğimiz günlerde üstünü değiştirmeyi unuttuğunu söyleyerek bikiniyle havaalanına gelen Derin Talu yeni aşkıyla tatilde. Talu ve sevgilisi Tanalp Tokgöz bu sefer de denizin içinde oturup poz verdi.

Kubra Akalın

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun küçük kızları Derin Talu gündemden düşmüyor. 2003 doğumlu Derin Talu, TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

HER HAREKETİ OLAY

Geçtiğimiz gün havalimanına bikini ve pareoyla gittiğini, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu açıkladığı videosuyla sosyal medyada tepki çeken Derin Talu yeni aşkıyla tatilde.

Tanalp Tokgöz ile aşk yaşamaya başladığını duyuran Talu tatilde sevgilisiyle denizin içinde oturup poz verdi.

Bu samimi pozla dikkat çeken Defne Samyeli'nin kızına "Bu pozlardan sıkılmadın mı?", "O anneden bu kız çok garip", "Bu tatil bitmiyor mu?" yorumları geldi.

+18 MESAJLARI YAYINLAMIŞTI

Magazin dünyasında yaptığı açıklamalarla, paylaşımlarıyla ve konuk olduğu yayınlardaki halleri ile dikkatleri üzerine çeken Derin Talu, Ebo lakaplı İbrahim Tilaver ile çektikleri bir videoda kendisine gelen çirkin mesajları göstermişti.

Kendisine gelen +18 mesajları yayında açıklayan Talu, küfürlü mesajları göstererek, "Bana gelen DM'lere bakar mısın? Utanmıyor musunuz bunları söylerken... Ben CV isterken de dalga geçiyordum" demişti.

Derin Talu
