Dilan Deniz Çiçek'in sözleri tartışılıyor! Burak Sergen'in tepkisine eleştiri yağdı: Öğretmenler ve doktorlar...

Dilan Çiçek Deniz oyunculuk üzerine yaptığı yorumlar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Dilan Çiçek Deniz konu hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var."

Ekin Türkmen bu sözlere tepki gösterirken bir tepki de şu sıralar Kuruluş Orhan ile ekrana dönecek olan Burak Sergen'den geldi.

"DÜNYANIN EN KUTSAL MESLEĞİ"

Sergen Dilan Çiçek Deniz'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği."

Ancak bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki aldı. Doktorları ve öğretmenleri bu şekilde bir kıyasla gündeme getiren Burak Sergen'le gelen tepkilerin bazıları şöyle...