Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru davette boy gösterdi! 'Annesinin tıpkısı'

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Emine Ün, kızı Duru ile birlikte önceki akşam gerçekleşen ELLE Style Awards'ın 11. ödül törenine katıldı. Anne kız benzerlikleriyle özel geceye damga vurdu.

Öznur Yaslı İkier

Oyunculuk kariyerine bir süredir ara veren eski manken ve oyuncu Emine Ün'ün meslektaşı Emre Kınay ile evliliğinden Duru adında bir kızı olmuştu.

2004-2009 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncular Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Emine Ün ve Emre Kınay ın kızları Duru davette boy gösterdi! Annesinin tıpkısı 1

Emine Ün ve kızı Duru, ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde ortaya çıktı. Özel geceye birlikte katılan anne kız güzellikleriyle adeta mest ettiler.

Emine Ün ve Emre Kınay ın kızları Duru davette boy gösterdi! Annesinin tıpkısı 2

YORUM YAĞDI

Davete damga vuran anne kız için sosyal medyada; 'Annesinin tıpkısı', 'Güzellik anneden', 'Annesinin kopyası' şeklinde yorumlar yapıldı.

Emine Ün ve Emre Kınay ın kızları Duru davette boy gösterdi! Annesinin tıpkısı 3

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
