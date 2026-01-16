Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru davette boy gösterdi! 'Annesinin tıpkısı'

Oyunculuk kariyerine bir süredir ara veren eski manken ve oyuncu Emine Ün 'ün meslektaşı Emre Kınay ile evliliğinden Duru adında bir kızı olmuştu.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.