Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru davette boy gösterdi! 'Annesinin tıpkısı'

Oyunculuk kariyerine bir süredir ara veren eski manken ve oyuncu Emine Ün'ün meslektaşı Emre Kınay ile evliliğinden Duru adında bir kızı olmuştu.
2004-2009 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncular Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Emine Ün ve kızı Duru, ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde ortaya çıktı. Özel geceye birlikte katılan anne kız güzellikleriyle adeta mest ettiler.
Davete damga vuran anne kız için sosyal medyada; 'Annesinin tıpkısı', 'Güzellik anneden', 'Annesinin kopyası' şeklinde yorumlar yapıldı.
