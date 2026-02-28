Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle mest etti! 'Annesinin kopyası''

Oyunculuk kariyerine bir süredir ara veren eski manken ve oyuncu Emine Ün'ün meslektaşı Emre Kınay ile evliliğinden Duru adında bir kızı olmuştu.

2004-2009 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncular Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Anne kızın sosyal medyadaki pozları çok beğeniliyor ve yorum yağmuruna tutuluyor. Zaman zaman özel hayatıyla dikkat çeken Duru Kınay şimdi de son haliyle gündeme geldi.

Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle adeta mest etti. Duru için sosyal medyada; 'annesinin kopyası', 'tıpkı annesi', 'annesine bu kadar mı benzer' gibi yorumlar yapılıyor.