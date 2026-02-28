MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle mest etti! 'Annesinin kopyası''

Emre Kınay ile Emine Ün'ün 2003 ile 2009 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Duru adını verdikleri kızları güzelliğiyle dikkat çekiyor. Zaman zaman özel hayatıyla adından söz ettiren Duru şimdi de son haliyle gündemde. Duru Kınay'ı görenler 'annesinin kopyası' demeden edemiyor.

Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle mest etti! 'Annesinin kopyası''
Öznur Yaslı İkier

Oyunculuk kariyerine bir süredir ara veren eski manken ve oyuncu Emine Ün'ün meslektaşı Emre Kınay ile evliliğinden Duru adında bir kızı olmuştu.

2004-2009 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncular Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Emre Kınay ve Emine Ün ün kızı Duru güzelliğiyle mest etti! Annesinin kopyası 1

Anne kızın sosyal medyadaki pozları çok beğeniliyor ve yorum yağmuruna tutuluyor. Zaman zaman özel hayatıyla dikkat çeken Duru Kınay şimdi de son haliyle gündeme geldi.

Emre Kınay ve Emine Ün ün kızı Duru güzelliğiyle mest etti! Annesinin kopyası 2

Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle adeta mest etti. Duru için sosyal medyada; 'annesinin kopyası', 'tıpkı annesi', 'annesine bu kadar mı benzer' gibi yorumlar yapılıyor.

Emre Kınay ve Emine Ün ün kızı Duru güzelliğiyle mest etti! Annesinin kopyası 3

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle mest etti! 'Annesinin kopyası'' G1
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle mest etti! 'Annesinin kopyası'' G2
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle mest etti! 'Annesinin kopyası'' G3
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle mest etti! 'Annesinin kopyası'' G4
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle mest etti! 'Annesinin kopyası'' G5
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Emine Ün Emre Kınay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.