Enes Batur, Ecenaz Üçer, Yaren Alaca, Survivor Barış ve Nisa için yakalama kararı! Listede ünlü isimler

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda çok sayıda isim için gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda bazı ünlü isimler gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan isimler içinse yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı çıkarılanlar arasında Era7capone mahlaslıyla bilinen rapçi Eray Durmuş, Enes Batur, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Ecenaz Üçer, Çağrı Taner ve Yaren Alaca gibi isimler de bulunuyor.

Devrim Karadağ

Ünlü isimlere bir operasyon dalgası daha... Sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonlarda Hasan Can Kaya ve Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin gibi popüler isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

10 ÜNLÜ İSİM İÇİN YAKALAMA KARARI

Gözaltına alınanların dışında 10 ünlü isim için ise yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu için yakalama kararı çıkarılan isimler ise dikkat çekti.

Sabah'ta yer alan habere göre, hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler şöyle;

Enes Batur, Ecenaz Üçer, Yaren Alaca, Survivor Barış ve Nisa için yakalama kararı! Listede ünlü isimler G1

Nisa BÖLÜKBAŞI

Enes Batur, Ecenaz Üçer, Yaren Alaca, Survivor Barış ve Nisa için yakalama kararı! Listede ünlü isimler G2

Yaren ALACA

Enes Batur, Ecenaz Üçer, Yaren Alaca, Survivor Barış ve Nisa için yakalama kararı! Listede ünlü isimler G3

Ecenaz ÜÇER

Enes Batur, Ecenaz Üçer, Yaren Alaca, Survivor Barış ve Nisa için yakalama kararı! Listede ünlü isimler G4

Enes Batur SUNGURTEKİN

Enes Batur, Ecenaz Üçer, Yaren Alaca, Survivor Barış ve Nisa için yakalama kararı! Listede ünlü isimler G5

Barış Murat YAĞCI

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu ünlüler
