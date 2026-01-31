Enes Batur, Ecenaz Üçer, Yaren Alaca, Survivor Barış ve Nisa için yakalama kararı! Listede ünlü isimler

Ünlü isimlere bir operasyon dalgası daha... Sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonlarda Hasan Can Kaya ve Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin gibi popüler isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

10 ÜNLÜ İSİM İÇİN YAKALAMA KARARI

Gözaltına alınanların dışında 10 ünlü isim için ise yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu için yakalama kararı çıkarılan isimler ise dikkat çekti.

Sabah'ta yer alan habere göre, hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler şöyle;